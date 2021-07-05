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«С горя выпил»: в Сети оценили состояние Порошенко после разгрома Украины на Евро
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Политика
«С горя выпил»: в Сети оценили состояние Порошенко после разгрома Украины на Евро
Prt Scr youtube.com  /  112 Украина

Киев, 5 июля. Пользователи Сети прокомментировали обращение экс-президента Украины Петра Порошенко после провального матча с англичанами.

Интернет-пользователи предположили, что Порошенко находился в состоянии алкогольного опьянения после поражения сборной Украины в матче с Англией со счетом 0:4. Видео с обращением было размещено на странице бывшего украинского лидера в Facebook.

Матч был не лучшим, но главные победы украинской футбольной команды еще впереди, прокомментировал исход четвертьфинального матча Евро-2020 Порошенко. По его словам, сборная показала «настоящую борьбу», хоть и проиграла.

«С горя выпил», — написал один из пользователей Сети.

«Он еле держится на ногах», — прокомментировал другой интернет-пользователь.

«Гетьмана Порошенко срубило поражение нашей сборной», — добавил третий.

Ранее спортивный комментатор Дмитрий Губерниев раскритиковал игру украинцев, которые не оказали ни малейшего сопротивления сопернику. Он выразил уверенность, что пришедшие на стадион болельщики не получили удовольствия от матча Украина — Англия.

В самом начале первого тайма украинцы пропустили гол. Еще три гола англичане забили во втором тайме.

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Все новости / Политика / «С горя выпил»: в Сети оценили состояние Порошенко после разгрома Украины на Евро
украина порошенко англия евро-2020
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