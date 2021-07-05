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Торги на фондовом рынке России начались с роста индекса Мосбиржи

  /   Обновлено: 05 июля 2021 11:10
Экономика
Торги на фондовом рынке России начались с роста индекса Мосбиржи
pixabay.com  /  Gerd Altmann

Москва, 5 июля. Российский фондовый рынок открыл торги 5 июля в мажоре на фоне роста индекса Мосбиржи.

Данные торговой площадки свидетельствуют, что индекс Мосбиржи поднялся на 0,24% и достиг 3874,81 пункта, а индекс РТС прибавил 0,34% и составил 1665,44 пункта. После 10:06 по Москве индексы замедлили рост, пишет ТАСС.

По результатам утренних торгов понедельника, курс европейской валюты снизился по отношению к российской. По сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов курс евро падал на 13 копеек, его стоимость составила 86,81 рубля. Американский доллар, наоборот, подорожал. Его курс увеличился на 2 копейки — стоимость валюты США равнялась 73,26 рубля.

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