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Эстонский политик насмешил россиян территориальными притязаниями к Москве

  /   Обновлено: 05 июля 2021 11:07
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Политика
Эстонский политик насмешил россиян территориальными притязаниями к Москве
Невские Новости  /  Мария Власова

Москва, 5 июля. Россияне предрекли Эстонии вхождение в состав нашей страны после территориальных притязаний, которые высказал местный политик.

Так, кандидат в президенты Эстонии Хенн Пыллуаас заявил, что стране необходимо «вернуть» себе часть России. Политик ссылается на Тартуский мирный договор 1920 года, который, по его мнению, все еще действует, хотя на самом деле это не так. Пыллуаас заявил, что Эстонии должна отойти часть Псковской области, сообщает НСН.

В соцсетях политика высмеяли и посоветовали ему не высказывать территориальные притязания. В противном случае Эстония может за это «поплатиться».

«Ой, доорется, войдет в состав РФ», — пишет пользовательница под ником Катя Зотова.

Россияне считают, что как раз в Эстонии есть земли, на которые может претендовать Москва.

«Если я не ошибаюсь, если этот договор разорвать, то, наоборот, они будут должны часть территорий нам», — указал другой читатель.

«Да о чем тут говорить? Вся Прибалтика была честно куплена еще царской Россией», — пишет юзер под ником Алексей Годованюк.

Ранее уроженка Таллина Раиса пожаловалась на государство, обрекающее стариков на нищету. Она посетовала, что осталась в Эстонии после распада СССР, и объяснила, почему мечтает переехать в Россию.

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Все новости / Политика / Эстонский политик насмешил россиян территориальными притязаниями к Москве
россия эстония территория
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