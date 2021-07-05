Режиссер Владимир Меньшов умер на 82-м году жизни

Москва, 5 июля. Известный российский кинематографист Владимир Меньшов умер в возрасте 81 года. Причиной смерти режиссера стали последствия коронавируса нового типа.

Трагическую новость сообщили в киноконцерне «Мосфильм». Коллектив студии выразил соболезнования коллегам, друзьям и семье артиста. Информация о дате и времени прощания будет сообщена дополнительно.

«Скорбим вместе с вами. Мы потеряли нашего дорогого друга, мосфильмовца, отдававшего родной киностудии все свои творческие силы и яркий талант, по-настоящему народного режиссера, замечательные фильмы которого знают и любят миллионы людей», — сообщается на сайте концерна.

Впервые о заболевании кинематографиста стало известно в конце июня, когда он не смог присутствовать на съезде партии «Справедливая Россия — За правду». Тогда отмечалось, что режиссер переносит заболевание в легкой форме.