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Режиссер Владимир Меньшов умер на 82-м году жизни

  /   Обновлено: 05 июля 2021 11:16
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Общество
Режиссер Владимир Меньшов умер на 82-м году жизни
Global Look Press  /  Komsomolskaya Pravda

Москва, 5 июля. Известный российский кинематографист Владимир Меньшов умер в возрасте 81 года. Причиной смерти режиссера стали последствия коронавируса нового типа.

Трагическую новость сообщили в киноконцерне «Мосфильм». Коллектив студии выразил соболезнования коллегам, друзьям и семье артиста. Информация о дате и времени прощания будет сообщена дополнительно.

«Скорбим вместе с вами. Мы потеряли нашего дорогого друга, мосфильмовца, отдававшего родной киностудии все свои творческие силы и яркий талант, по-настоящему народного режиссера, замечательные фильмы которого знают и любят миллионы людей», — сообщается на сайте концерна.

Впервые о заболевании кинематографиста стало известно в конце июня, когда он не смог присутствовать на съезде партии «Справедливая Россия — За правду». Тогда отмечалось, что режиссер переносит заболевание в легкой форме.

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