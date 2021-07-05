Биатлонистка Павлова больше не сможет надевать винтовку необычным способом

Москва, 5 июля. Российской биатлонистке Евгении Павловой (Буртасовой) запретили надевать винтовку необычным способом, поворачивая ее вокруг оси.

Спортсменка больше не сможет оригинально закидывать винтовку за спину из-за запрета Международного союза биатлонистов (IBU). Во время последней гонки в Эстерсунде Павловой сообщили, что так надевать винтовку нельзя, а в случае нарушения запрета биатлонистку дисквалифицируют.

«Я попросила объяснить причину, но IBU ответа не предоставил», — рассказала спортсменка ТАСС.

Павлова выкладывала видео с необычным надеванием винтовки в Instagram Stories. Биатлонистка сообщила поклонникам, что больше они такого не увидят, передает «Сибдепо».

Из-за запрета IBU спортсменке пришлось переучиваться надевать винтовку. Этот процесс отнял у нее уже два месяца, сообщает «Мир 24».

Экс-президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев рассказывал в интервью ФАН, почему в РФ не будет развития биатлона. По его мнению, этот вопрос сейчас никому не интересен.