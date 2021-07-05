Спасатели эвакуировали более 160 жителей Бахчисарайского района из-за потопа

Бахчисарай, 5 июля. Более 160 человек эвакуировали из зоны подтоплений в Бахчисарайском районе Республики Крым, сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.

Для них приготовили 12 пунктов временного размещения. Сейчас спасатели откачивают воду из домов и проводят расчистку русла реки от деревьев.

Две пожилые жительницы Бахчисарайского района перенервничали из-за сложившейся ситуации и попали в больницу. Сейчас они находятся под присмотром врачей.

Сильные дожди стали причиной паводков в некоторых районах Крыма. Основной удар пришелся на Ялту и Керчь, где до сих пор ведутся работы по ликвидации последствий непогоды.