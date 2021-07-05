Чем запомнился зрителям Владимир Меньшов

Сегодня от коронавируса скончался режиссер и актер Владимир Меньшов. Информацию о смерти народного артиста подтвердил «Мосфильм».

В конце июня СМИ сообщили, что Меньшов попал в больницу с COVID-19. Из-за этого он также пропустил съезд партии «Справедливая Россия — За правду», кандидатом от которой являлся.

Тогда источники заявляли, что актер переносит коронавирус в легкой форме и находится на домашнем лечении.

Владимир Меньшов запомнился зрителям по всему миру благодаря картине «Москва слезам не верит», которая принесла ему «Оскар» в 1981 году. В качестве актера он также удостоился многих наград, в том числе премии «Золотой орел — 2014» за работу в фильме «Легенда № 17».