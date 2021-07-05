СК сообщил о задержании экстремистов в Брянской области и Хабаровском крае

Москва, 5 июля. Сотрудники полиции задержали членов экстремистских сообществ в Брянской области и Хабаровском крае, где злоумышленники вели подготовку к будущим преступлениям.

Согласно информации правоохранительных органов, задержанными оказались члены националистических организаций. В Хабаровском крае молодые люди проводили силовые тренировки, что являлось подготовкой к будущим агрессивным акциям, сообщает пресс-служба СК РФ.

Следственный комитет России по Брянской области возбудил уголовное дело по части 1 статьи 282.1 УК РФ («Создание экстремистского сообщества»). В рамках расследования был задержан 17-летний житель Пермского края, который жил в Брянской области, руководил националистической организацией и вербовал новых членов через социальные сети.

Ранее депутаты Законодательного собрания Приморья запретили экстремистам избираться в краевой парламент. Соответствующий законопроект был принят сразу в трех чтениях, сообщала Deita.ru.