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Гражданские пациенты с COVID-19 смогут пройти лечение в больницах Минобороны РФ

  /   Обновлено: 05 июля 2021 10:53
Общество
Гражданские пациенты с COVID-19 смогут пройти лечение в больницах Минобороны РФ
пресс-служба Минобороны РФ

Москва, 5 июля. Министр обороны РФ Сергей Шойгу принял решение выделить более 30% койко-мест в ведомственных больницах для лечения гражданских пациентов с коронавирусной инфекцией.

В прошлом году многофункциональными медцентрами было подготовлено более тысячи койко-мест для оказания помощи гражданам, не находящимся на государственной службе. При возникновении необходимости в военных госпиталях будет выделено более 10 000 мест для поступающих пациентов с коронавирусной инфекцией.

Помимо этого, были оперативно подготовлены мобильные резервы медицинских служб в виде 12 мобильных госпиталей на 1200 мест и более 90 врачебно-сестринских бригад. В случае решения президента РФ или правительства они будут отправлены в регионы для оказания помощи.

Ранее сообщалось, что ревакцинацию от коронавируса до конца текущего года пройдут свыше 10 тысяч военнослужащих ВС РФ. Программа ревакцинации в российской армии стартовала 1 июля.

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