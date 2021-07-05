Британцы активно заинтересовались повзрослевшей леди Луизой Виндзор

Лондон, 5 июля. Дочь английского принца Эдварда и Софи Уэссекской, леди Луиза вместе с родителями пришла на королевские скачки в Виндзоре, пишет Marie Claire.

Все обратили внимание на повзрослевшую и стильную 17-летнюю девушку. В Сети не перестают обсуждать внезапное преображение любимицы Королевы Елизаветы.

В сети тут же стали обсуждать волшебные изменения любимой внучки Елизаветы II. Она неоднократно демонстрировала особое отношение к Луизе Виндзор.

Луиза надела широкие черные брюки, зеленую рубашку и темно-синий пиджак, ранее принадлежавший ее покойному деду принцу Филиппу.

Поклонники британской королевской семьи были растроганы данным фактом. Известно, что Луиза очень любила своего дедушку, они вместе любили кататься на упряжках.

Комментаторы ранее отмечали, что Луиза заметно повзрослела и превратилась в элегантную леди. Интернет-пользователи подчеркнули, что юная Виндзор скоро догонит свою мать — графиню Софи, которая считается одной из самых стильных женщин королевской семьи.

Есть и сравнения Луизы с молодой Елизаветой II.

«Уверенная в себе и красивая леди Луиза! Она так напоминает мне молодую Королеву!» — пишут пользователи.

«Луиза вырастает красивой молодой женщиной», — написал другой.

Другой поклонник вовсе сравнил подрастающую леди со знаменитой британской актрисой Розамунд Пайк.

По мнению большинства экспертов, у леди Луизы большое будущее. Так, по мнению королевского автора Ингрид Сьюард, за последние годы Луиза показывала, как успешно справляется с трудными ситуациями.

«Помните, как она помогала подружкам невесты на свадьбе принцессы Евгении, и ее юбка задралась от ветра прямо перед телекамерами? Она справилась с этим очень ловко!» — говорила Сьюард.

Теперь на молодую принцессу обратили внимание и журналисты. Недавно ее сфотографировали во время посещения воскресной службы в церкви, а затем у неофициального мемориала Эдинбургского.

Виндзор вышла из тени, и теперь поклонники и папарацци обращают на нее внимание. Ведь она перестала быть ребенком, а значит, впереди много интересного, связанного с ее становлением как личности в рамках британской королевской семьи.

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