Донецк, 5 июля. ВСУ обстреляли территорию ДНР при помощи управляемых ракет, сообщает представительство республики в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня.

По информации СЦКК, нынешним утром украинские силовики открыли огонь по району населенного пункта Григоровка на юге Донецкой Народной Республики. Огонь велся с позиций ВСУ у Гранитного с применением противотанковых управляемых боеприпасов. Всего было выпущено две ракеты. Вместе с тем Вооруженные силы Украины обстреляли окраины Донецка, применив гранатометы и стрелковое оружие.

Ранее представители Народной милиции ЛНР сообщили о потасовке, которая завязалась между членами двух бригад Вооруженных сил Украины. Причиной инцидента стала утраченная карта минных полей. На этом фоне, как пишет RT, ВСУ жестко раскритиковал украинский генерал Вилен Мартиросян, указавший на беспомощность армии.