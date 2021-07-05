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Дмитрий Губерниев прокомментировал новость о внесении его в черный список на Украине

  /   Обновлено: 05 июля 2021 10:46
Общество
Дмитрий Губерниев прокомментировал новость о внесении его в черный список на Украине
Агентство городских новостей Москва

Москва, 5 июля. Комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев отреагировал на включение его в перечень лиц, якобы угрожающих национальной безопасности Украины.

Губерниев прокомментировал эту новость в своем Telegram-канале. Похоже, комментатор отнесся к включению в черный список с иронией.

«Ого, какая новость!!! И смех, и грех!!!» — написал телеведущий.

Украинское министерство культуры и информационной политики внесло комментатора в черный список по представлению Службы безопасности Украины (СБУ). Сейчас в перечне лиц, представляющих угрозу нацбезопасности страны, находятся 204 человека.

Губерниев в жесткой форме отозвался об украинцах после их матча с англичанами в 1/4 финала Евро-2020. Украина проиграла Англии со счетом 0:4 и выбыла из чемпионата. Комментатор заявил, что болельщики, пришедшие на эту игру, не получили удовольствия от просмотра матча.

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украина губерниев комментатор
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