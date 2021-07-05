ФСБ сообщила о ликвидации шести боевиков, готовивших теракты в России

Москва, 5 июля. Силовики нейтрализовали шестерых боевиков, планировавших теракты на территории Москвы, Астраханской области и Кабардино-Балкарии.

Еще двух злоумышленников задержали. По данным Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ, один из них является членом международной террористической организации «Исламское государство»1 (ИГ1, организация запрещена в России), он намеревался взорвать бомбу в одном из мест массового скопления людей в Москве.

Несколько дней назад сотрудники силовых структур предотвратили террористические акты в столице страны и Астраханской области. Один из боевиков оказал сопротивление и был ликвидирован, другого заключили под стражу.

1 Организация запрещена на территории РФ.