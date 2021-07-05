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Россиянам рассказали, при каких симптомах после вакцинации нужно вызвать врача
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Общество
Россиянам рассказали, при каких симптомах после вакцинации нужно вызвать врача
pixabay.com

Москва, 5 июля. Первая прививка от коронавируса может сопровождаться ознобом, слабостью, температурой и аллергией. Но некоторые симптомы могут говорить о необходимости вызова врача.

Об ответной реакции организма на вакцинацию, при которой лучше вызвать медиков, рассказала врач-терапевт Людмила Лапа. Одним из таких симптомов является затрудненное дыхание. В таких случаях следует обратиться к врачу и принять меры, которые помогают раздышаться.

Еще одним симптомом считается высокая температура, которая не сбивается и держится более двух дней. При этом могут не помогать жаропонижающие и противовоспалительные препараты. В тяжелых случаях состояние не улучшается, могут начаться галлюцинации и даже отек мозга. Самостоятельно побороть эти симптомы нельзя — необходимо вызвать врача, отметила Лапа. Также следует поступить при скованности тела, когда человек не может встать с кровати и состояние не улучшается.

Ранее главный специалист Минздрава России по репродуктивному здоровью женщин Наталия Долгушина сообщила, что вакцинация не влияет на репродуктивную систему.

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здоровье пандемия коронавирус
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