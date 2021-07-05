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Губернатор Ульяновской области готовится к прямой линии с гражданами
Политика
Губернатор Ульяновской области готовится к прямой линии с гражданами
instagram.com  /  @russkih_aleksey

Ульяновск, 5 июля. Губернатор Ульяновской области Алексей Русских намерен провести свою прямую линию с жителями региона.

Как заявил Русских на заседании по комплексному развитию области, он хочет пообщаться с населением и узнать из первых уст о проблемах местных жителей. Востребованность такого формата показало количество обращений на прямую линию с президентом России Владимиром Путиным, говорит чиновник.

"Заодно пойму, где действительно надо помочь, а где проблема кроется в банальном безразличии чиновников", — высказался Русских.

Дата проведения прямой линии пока неизвестна, но губернатор Ульяновской области добавил, что не намерен медлить с этим вопросом.

Ранее известный российский политик, депутат Госдумы Геннадий Онищенко поделился впечатлениями от прямой линии Путина. Онищенко отметил, что такая форма общения главы государства с народом уникальна.

В июне председатель наблюдательного совета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергей Степашин заявил о проблеме с аварийным жильем на совещании по вопросам ускоренной ликвидации аварийного жилищного фонда в Ульяновске, сообщает НСН.

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ульяновская область прямая линия Алексей Русских
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