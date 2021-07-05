Ситуация с подтоплением сочинской больницы находится под контролем спасателей

Краснодар, 5 июля. Ситуация с подтоплением технических помещений в подвале и на первом этаже Городской больницы №3 в Хосте находится под контролем спасателей.

На место происшествия прибыли 16 специалистов ЮРПСО, Муниципальной службы спасения и пожарной охраны. Они откачивают воду из помещений, задействованы четыре единицы спецтехники.

Пациентам и персоналу больницы ничто не угрожает, рассказали в городском оперативном штабе. Отмечается, что вода пошла на спад.

Власти Сочи просят жителей подготовить документы и вещи для эвакуации, сообщал сайт 360tv.ru. Она понадобится, если реки выйдут из берегов в Адлерском и Хостинском районах.