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Ситуация с подтоплением сочинской больницы находится под контролем спасателей
Происшествия
Ситуация с подтоплением сочинской больницы находится под контролем спасателей
Федеральное агентство новостей  /  Владимир Сергеев

Краснодар, 5 июля. Ситуация с подтоплением технических помещений в подвале и на первом этаже Городской больницы №3 в Хосте находится под контролем спасателей.

На место происшествия прибыли 16 специалистов ЮРПСО, Муниципальной службы спасения и пожарной охраны. Они откачивают воду из помещений, задействованы четыре единицы спецтехники.

Пациентам и персоналу больницы ничто не угрожает, рассказали в городском оперативном штабе. Отмечается, что вода пошла на спад.

Власти Сочи просят жителей подготовить документы и вещи для эвакуации, сообщал сайт 360tv.ru. Она понадобится, если реки выйдут из берегов в Адлерском и Хостинском районах.

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