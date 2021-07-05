Российский инфекционист заявил, что коронавирус стал маскироваться под сезонную простуду

Москва, 5 июля. Врач-инфекционист Евгений Тимаков рассказал, что коронавирус в процессе мутаций стал похож на сезонную инфекцию.

По словам специалиста, теперь основными симптомами коронавирусной инфекции стали насморк, кишечные расстройства, а также боль в горле. Инфекционист отметил, что потеря обоняния у пациентов с COVID-19 ушла на второй план.

«Вирус мутировал таким образом, что стал маскироваться под вирусную сезонную инфекцию», — подчеркнул Тимаков.

Тимаков рассказал, что отличить коронавирус от обычной сезонной простуды стало очень сложно. Он добавил, что пациенты зачастую не догадываются, что у них именно COVID-19, и не обращаются к медикам за помощью вовремя, передает РИА Новости.

Врач Тимаков ранее оценил прогноз течения COVID-19 у привитых россиян. У таких граждан симптомы выражены меньше.