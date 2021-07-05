Крымчанин предстанет перед судом за убийство маленькой дочери

Бахчисарай, 5 июля. Следственный комитет завершил расследование дела 24-летнего жителя Бахчисарая, обвиняемого в убийстве своей маленькой дочери.

В начале января бездыханное тело годовалой девочки обнаружили в доме, где она проживала вместе с родителями. По подозрению в убийстве был задержан ее отец.

Сначала мужчина пытался ввести правоохранителей в заблуждение и выдвигал различные версии гибели дочери, однако судмедэксперты установили, что она умерла от механической асфиксии. Следователи выяснили, что подозреваемый избил малышку и задушил за то, что она не переставала плакать.

На допросе он дал признательные показания, после чего был заключен под стражу. Прокуратура утвердила обвинение, материалы дела направлены в Верховный суд Республики Крым.

Еще одно убийство произошло в Кировской области. Молодой человек позвал в гости знакомую 13-летнюю девочку, задушил ее и спрятал труп в сарае, сообщал сайт 360tv.ru.