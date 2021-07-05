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Продажу квартир с материнским капиталом могут упростить в России

  /   Обновлено: 05 июля 2021 10:26
Экономика
Продажу квартир с материнским капиталом могут упростить в России
pixabay.com

Москва, 5 июля. Риелторы предложили упростить процесс продажи квартир, купленных в ипотеку с помощью материнского капитала. Обращение направили на имя главы кабмина Михаила Мишустина.

Для продажи квартиры, приобретенной в кредит, необходимо выделить в ней доли детям, заявил гендиректор ГК «Ферро-Строй» Григорий Ваулин. Согласно предложенной инициативе, обязательства по выделению долей предлагается перекладывать уже на новую квартиру, которую планируют покупать взамен продаваемой.

Кроме того, российские риелторы предлагают фиксировать использование маткапитала при покупке недвижимости, сообщает «ФедералПресс». Общественный совет при министерстве строительства в ближайшее время сформирует идею, чтобы обсудить ее после опроса профильного сообщества.

Вторичный рынок жилья тем временем демонстрирует снижение цен в июне. Данный тренд наблюдается впервые с начала пандемии коронавируса в России.

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