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США опровергли сообщения об обстреле американской базы в Сирии

  /   Обновлено: 05 июля 2021 10:23
Весь мир
США опровергли сообщения об обстреле американской базы в Сирии
twitter.com  /  @CJTFOIR

Вашингтон, 5 июля. Официальный представитель американского контингента в Ираке и Сирии Уэйн Маротто опроверг информацию о ракетном обстреле базы международной коалиции во главе с США неподалеку от сирийского нефтяного месторождения «Аль-Омар».

Ранее СМИ распространили информацию о взрывах на одном их опорных пунктов ВС США в данном районе. Впоследствии стали поступать сообщения о пуске по американским позициям нескольких ракет.

Комментируя эти заявления, полковник Маротто сообщил в Twitter, что даггая информация не соответствует действительности.

«Сообщения о том, что войска США в Сирии были сегодня атакованы ракетами, не являются правдой», — заявил он.

 

28 июня в этом же районе американские подразделения подверглись ракетному обстрелу. Вблизи базы в окрестностях месторождения «Аль-Омар» упали не менее восьми снарядов, после чего в небе над Дейр эз-Зором были замечены американские военные самолеты. Как было объявлено позднее, потерь среди военнослужащих нет. Вину за случившееся возложили на проиранские вооруженные формирования.

Обстрел произошел через некоторое время после того, как ВВС США нанесли серию авиаударов по объектам ополченцев в районе границы Ирака с Сирией.

Приказ об атаке был отдан лично президентом Штатов Джо Байденом.

По заявлению Пентагона, целью были склады и оперативные объекты проиранских группировок «Катаиб Сеййид аш-Шухада» и «Катаиб Хезболла».

«Соединенные Штаты предприняли необходимые, надлежащие и обдуманные действия, направленные на ограничение риска эскалации [в регионе], а также на то, чтобы сделать четкое и недвусмысленное сдерживающее послание», — заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

В «Катаиб Сеййид аш-Шухада» подтвердили гибель четверых бойцов ополчения. А сирийское агентство SANA заявило, что в результате атаки Штатов был убит ребенок, еще как минимум трое гражданских получили ранения.

Это нападение осудили иракские власти. Официальный представитель командующего ВС республики Яхья Расул назвал действия США «вопиющим и неприемлемым нарушением» суверенитета и национальной безопасности страны. Чиновник также отметил, что власти республики проведут «необходимые расследования и процедуры», чтобы предотвратить подобные нарушения в будущем.

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сша сирия
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