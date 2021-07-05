Фестиваль Всемирная фольклориада торжественно открыли в Уфе

Уфа, 5 июля. Торжественная церемония открытия VI Всемирной фольклориады состоялась в Уфе. В мероприятии приняли участие свыше тысячи артистов из разных стран.

Церемония прошла на «Уфа-Арене» 3 июля. Перед официальной частью зрителям показали лазерное шоу и театрализованное представление.

«В зрелищном и масштабном событии приняли участие творческие коллективы из 37 стран мира», — сообщили в пресс-службе дирекции фольклориады.

На церемонии открытия выступил спортсмен Эльбрус Нигматуллин. Он предстал перед гостями в образе Урал-батыра — героя башкирского эпоса. Выступления коллективов в рамках фольклориады начинаются 5 июля.

Певица Надежды Бабкина и ансамбль «Русская песня» принимают участие во Всемирной фольклориаде. В процессе подготовки к фестивалю артистка исполнила вместе с коллективом свою версию хита рэпера Эльдара Джарахова.