Синоптик назвал причину мощных ливней на юге России

Москва, 5 июля. Главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов рассказал, почему на юг России пришли мощные ливни.

Обширный мощный антициклон отвечает за формирование погодных условий на юге России. Именно он стал причиной сильных дождей в южных регионах. Антициклон установился над центральной частью страны и на северо-западе.

Он блокирует смещение воздушных масс. В Санкт-Петербурге может обновиться очередной температурный рекорд из-за превышения климатической нормы. А Сочи и Крым, в свою очередь, накрыли дожди. Об этом Колесов рассказал Федеральному агентству новостей (ФАН).

Новый виток аномальной жары ожидается в Санкт-Петербурге и Ленинградской области на этой неделе. Осадков в регионе не будет, отметил ранее заведующий бюро погоды Российского государственного гидрометеорологического университета Юрий Куткевич.