Двух пенсионерок доставили в больницу после ливней в Бахчисарайском районе Крыма

Симферополь, 5 июля. Медики госпитализировали двух пожилых женщин в Бахчисарайском районе, которые в силу возраста перенервничали из-за сильных ливней и плохо себя чувствовали.

Сейчас пенсионерки по-прежнему находятся в медучреждениях. Одна из них лежит в районной больнице, другую определили в сельскую. Травм у пациенток нет, поэтому их жизням ничего не угрожает, заявила глава района Людмила Пучкова.

Сильные дожди привели к паводкам в некоторых районах Крыма. Сильнее всех пострадали Ялта и Керчь, на улицах которых до сих пор продолжаются работы по ликвидации последствий непогоды.