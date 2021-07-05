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«Путин умнее и надежнее»: Американцы в соцсетях критикуют вялое правление Байдена
Политика
«Путин умнее и надежнее»: Американцы в соцсетях критикуют вялое правление Байдена
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Вашингтон, 5 июля. Зачистка информационного поля привела американцев к заповедному уголку, где царят свобода и здравый смысл. Новости из России и ее президент Владимир Путин обрели успех в США.

Организованная демократами цензура привела к парадоксальному результату. Интернет-пользователи в США начали искать альтернативную точку зрения на реальность. Информационное пространство активно зачищалось от «неправильных» мнений. Целые объединения единомышленников исчезали из Сети, комментарии удалялись.

Сторонники экс-президента США Дональда Трампа пытались общаться на сайте Breitbart. Люди могли понять, что действительно происходит в стране и поспорить насчет планов бывшего главы государства. Сайт начал беспощадно стирать комментарии. Уголок, где публиковались новости из России, оказался прибежищем для миллионов американцев.

Цитаты Владимира Путина, его указы и решения обрели успех. Российский лидер единственный, от кого можно услышать правду о ситуации в мире, уверены американские пользователи. Остальные, возможно, заняты или побаиваются. У юзеров сложились разные мнения по этому поводу, но они регулярно сравнивают Путина со своим президентом Джо Байденом.

Глава России однажды вспомнил застреленную в Капитолии сторонницу Трампа. Американцы бурно отреагировали на трагичную иронию ситуации.

«Это до чего ж мы дошли, если за американского ветерана заступается президент России, а не президент США», — пишут комментаторы.

«Путин умнее и надежнее, чем все американские политики вместе взятые», — констатировал один из интернет-пользователей.

Закон об обязательном открытии представительств IT-гигантов в РФ особенно понравился американцам. Граждане США восприняли это как борьбу с установленной в соцсетях цензурой. Пользователи Сети отмечают контраст деятельности российского лидера с вялым правлением Байдена. Разочарование в американском руководстве сделало Путина «суперзвездой» инфополя.

Китайские журналисты ранее оценили заявления главы РФ о провокациях в Черном море. По мнению экспертов, слова Путина испугали НАТО.

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