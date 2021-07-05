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Названы недостатки заморозки цен на продукты в России

  /   Обновлено: 05 июля 2021 10:11
Экономика
Названы недостатки заморозки цен на продукты в России
Федеральное агентство новостей  /  Полина Цыбулько

Москва, 5 июля. Политика сдерживания продуктовых цен лишает производителей мотивации и стимулов для внедрения инноваций в производство.

Минусы, которые политика интервенционизма может принести в долгосрочной перспективе, перечислил предприниматель, президент компании «Миратрорг» Виктор Линник.

«Когда вы начинаете жестко заниматься регулированием цен,... не будет там мотива развиваться. Не будет просто продукта, вернемся в добрые советские времена», — цитирует бизнесмена РБК.

Он предложил сконцентрировать усилия на повышении общего благосостояния населения. Линник уверен, что рост дохода малообеспеченных групп граждан способен нормализовать отечественную экономику. Для этого предприниматель предложил пересмотреть подход к трудовой миграции.

Ожидаемая в июле на территории Центральной России засуха пока не создает риски для урожая зерна и картофеля, но затраты на полив вырастут. Таким образом, себестоимость производства увеличится, пишет «ФедералПресс».

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