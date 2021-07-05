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Джулия Робертс отметила 19-летнюю годовщину свадьбы
Общество
Джулия Робертс отметила 19-летнюю годовщину свадьбы
flickr.com  / 

4 июля, Мехико. Популярная голливудская «красотка» Джулия Робертс в день независимости США отмечала еще один важный праздник. В этот день исполнилось 19 лет брака с ее супругом — оператором-постановщиком Дэниелом Модером, пишет ELLE

В инстаграме голливудской звезды появилась фотография влюбленных. На снимке видно, что супруги бесконечно счастливы. По этому случаю они устроили себе очередной медовый месяц.

«19 лет! Это только начало!» — написала под публикацией Робертс. 

Несмотря на то, что геолокация не указана, по догадкам многих, пара находится на каникулах в Мексике. Это очень символично, потому что возлюбленные нашли друг друга на съемках культового фильма «Мексиканец» в 2000 году. 

Джулия Робертс не очень любит рассказывать о своей личной жизни, однако три года назад, в одном из интервью она рассказала интересный факт о своих отношениях. 

«Каждый день, когда мой муж входит в комнату, это похоже на повторяющийся потрясающий сон», — сказала тогда актриса. 

Интересно, что на фотографии так же присутствует модный аксессуар — бейсболка оранжевого цвета с изображением птицы. Это точное попадание в тренд. 

У Джулии Робертс и Дэниела Модера есть 14-летний сын Генри, поклонники давно отметили поразительное сходство ребенка с матерью. 

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