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Два человека стали жертвами урагана «Эльза» в Доминикане
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Два человека стали жертвами урагана «Эльза» в Доминикане
Global Look Press  /  via www.imago-images.de / www.imago-images.de

Санто-Доминго, 5 июля. Ураган «Эльза» унес жизни двух человек в Доминиканской республике. Об этом сообщают официальные лица острова.

Согласно сообщению, трагедия произошла в субботу в результате обрушения стены, не выдержавшей напора штормового ветра.

Ямайка также попала под удар стихии. На острове выпали обильные дожди, некоторые части острова оказались затопленными.

Тем временем Национальный ураганный центр США понизил уровень «Эльзы» с урагана до тропического шторма. По информации, предоставленной специалистами Центра, скорость ветра достигает 100 км/ч.

Ожидается, что в понедельник «Эльза» достигнет Кубы, где также пройдут сильные дожди и будет наблюдаться подтопление.

Из-за приближающегося шторма власти штата Флорида были вынуждены приостановить поисково-спасательные работы на месте обрушения жилого дома в городе Серфсайд. Согласно сообщению официальных лиц, работы будут продолжены после полного сноса здания, возможное обрушение которого угрожает спасателям.

Части побережья Флориды также оказались под водой. Многие дороги и улицы в Тампе были подтоплены. Жертв и разрушений нет.

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