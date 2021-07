Два человека стали жертвами урагана «Эльза» в Доминикане

Санто-Доминго, 5 июля. Ураган «Эльза» унес жизни двух человек в Доминиканской республике. Об этом сообщают официальные лица острова.

Согласно сообщению, трагедия произошла в субботу в результате обрушения стены, не выдержавшей напора штормового ветра.

Huge waves crashing in the Dominican Republic as Tropical Storm Elsa passes just to the south. ???? Via @JeanSuriel pic.twitter.com/PR6eIpmkob

Ямайка также попала под удар стихии. На острове выпали обильные дожди, некоторые части острова оказались затопленными.

Тем временем Национальный ураганный центр США понизил уровень «Эльзы» с урагана до тропического шторма. По информации, предоставленной специалистами Центра, скорость ветра достигает 100 км/ч.

Ожидается, что в понедельник «Эльза» достигнет Кубы, где также пройдут сильные дожди и будет наблюдаться подтопление.

Из-за приближающегося шторма власти штата Флорида были вынуждены приостановить поисково-спасательные работы на месте обрушения жилого дома в городе Серфсайд. Согласно сообщению официальных лиц, работы будут продолжены после полного сноса здания, возможное обрушение которого угрожает спасателям.

Части побережья Флориды также оказались под водой. Многие дороги и улицы в Тампе были подтоплены. Жертв и разрушений нет.

HEAVY RAINFALL: Parts of Florida’s west coast experienced flooding on Saturday, as the state continues to brace for the impacts of Tropical Storm Elsa. The video shows flooding in Tampa, where a special marine weather warning was issued and in place until 2 pm. pic.twitter.com/vcXDJUOII1