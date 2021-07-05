Запланированное на 6 июля отключение воды отменили в двух районах Сочи

Краснодар, 5 июля. Отключение водоснабжения в Адлерском и Хостинском районах города Сочи, которое было запланировано на 6 июля, отменили.

Так, во время проведения модернизации водозаборного комплекса на реке Мзымте специалисты смогли справиться без отключений воды. Об этом сообщается на сайте городской администрации.

Следующий этап ремонтных работ запланирован уже на осень 2021 года. После масштабной реконструкции станции, в ходе которой установят мощные насосы и современное оборудование, жителей Адлера, Кудепсты, Хосты, Мацесты и Бытхи будут автоматически обеспечивать необходимым объемом питьевой воды.

Как стало известно ранее, мощные июньские ливни помогли заполнить Чернореченское водохранилище в Крыму. Всего за несколько дней там прибавилось почти восемь миллионов кубов воды.