Один поцелуй вместо тысячи слов

6 июля в мире отмечают День поцелуев. Праздничные мероприятия во Всемирный день поцелуев в 2021 году намечаются более чем в 100 государствах. Дата эта не признана официальной, но с большим энтузиазмом празднуется с конца XIX века. Чем же примечателен этот праздник? Какие сложились традиции, связанные с ним? Какие, в конце концов, виды поцелуев существуют? Об этом и многом другом ФАН рассказывает своим читателям.

Как давно люди начали целоваться?

Поцелуй как отдельный «жест» и способ выразить другому человеку радость, нежность, любовь, дружбу, появился давно и прочно закрепился в нашей жизни. Существует даже наука, изучающая поцелуи и их влияние на наш организм, называется она филематология.

Впрочем, ученые пока что не могут дать однозначного ответа, достался ли нам поцелуй в наследство от приматов, или это чисто человеческое изобретение. Самки некоторых животных прикасаются губами к своим детенышам в знак поддержки, как бы давая им понять «я здесь, я рядом». Поэтому человек вполне мог наблюдать такое проявление заботы и любви и взять его на вооружение. Но о том, как из детско-родительских отношений поцелуй перекочевал в романтическо-сексуальную сферу, не совсем понятно до сих пор. Зато на этот счет существует немало легенд. Одна из них — ведическая — гласит, что люди через прикосновение губами к губам другого человека передавали дыхание. А в дыхании, как известно, живет душа. Таким образом любящий человек делился через поцелуй с любимым частичкой своей души.

В любом случае древние египтяне, как представители самой древней цивилизации, поцелуи практиковали, причем делали это прилюдно. Поцеловать свою девушку на глазах у публики означало выразить к ней глубочайшее чувство. Сегодня поцелуй — это привычная часть ритуала ухаживания, который принят между мужчиной и женщиной. Но есть в мире страны, где люди не целуются вообще, например, в Новой Гвинее. Страсть и притяжение между собой там выражают иначе. Влюбленный молодой человек вместо поцелуев гладит девушку по щеке кусочком дерева, на обратной стороне которого выбиты магические символы. Но нам их понять сложно. Ведь поцелуй пробуждает внутри нас целую гамму приятных чувств и ощущений.

Федеральное агентство новостей /

Когда появился праздник поцелуев?

Родиной World Kiss Day считается чопорная Великобритания. Само слово «kiss» — «поцелуй» —образовалось от древнеанглийского «cyssan». Возможно, так англичане интерпретировали звуки, издаваемые во время страстного прикосновения двух влюбленных губами друг к другу. Почему такой фривольный праздник, как День поцелуев, родился в пуританской стране, тоже не совсем понятно. Да еще и на излете викторианской эпохи — в конце XIX века. Но факт остается фактом: Англия — законодательница этого торжества. Эксперты предполагают, что крепким поцелуем в средние века в этой стране завершалась церемония посвящения в рыцари. Тоже по-своему романтичный ритуал. А рыцари, в свою очередь, целовали своих девушек перед длительным походом.

Вопреки распространенному мнению, День поцелуев не был признан Организацией Объединенных Наций официально: праздник отмечается энтузиастами и молодежью по собственной инициативе. Хотя и не становится от этого менее привлекательным.

pixabay.com /

Традиции празднования Дня поцелуев

Чем занимаются люди всего мира во Всемирный день поцелуев? Ответ очевиден — дарят друг другу много поцелуев. В этот день поцелуй выходит за рамки интимной привязанности, он становится подарком, который можно вручить даже незнакомцу. Прикосновение губами символически расширяет пространство любви во всем мире. А там, где есть любовь, нет распрей, конфликтов и войн.

Один из самых простых способов приобщиться к празднованию — это подписать открытки «с губками» для своих друзей и близких. Напишите пару пожеланий и вручите их, сопроводив подарок крепкими объятьями. Самые скромные могут ограничиться воздушным поцелуем, однако активные молодые люди предпочитают проводить этот день шумно и весело. На больших центральных улицах городов устраиваются флешмобы, во время которых девушки и парни целуют знакомых и незнакомых людей. Проводятся конкурсы и соревнования, а вечером энтузиасты организуют тематические вечеринки и гулянья до утра.

pixabay.com /

В чем польза поцелуев?

Оказывается, поцелуй — это не только приятное проявление чувств. Во время поцелуя с человеком происходят очень полезные вещи.

Во-первых, во время поцелуя утихает даже самая острая боль, понижается уровень стресса, человек расслабляется и заряжается позитивом. Во-вторых, в кровь выделяются три основных гормона радости и удовольствия — окситоцин, эндорфин и дофамин. В-третьих, поцелуи буквально тренируют сердечно-сосудистую систему: пульс во время поцелуев сильно учащается, сердце бьется со частотой 120 ударов в минуту. В-четвертых, люди, любящие целоваться, живут дольше, чем неромантичные натуры. В-пятых, поцелуй — лучшее средство быстро определить, подходит ли вам человек в качестве партнера и родителя будущего ребенка.

pixabay.com /

В каких странах любят целоваться?

К поцелуям, как к части приветствия и выражения своего отношения к партнеру, относятся по-разному в странах Европы, Латинской Америки и Азии. Так, у испанцев при встрече принято обмениваться поцелуем в обе щеки вне зависимости от пола. Жители Латинской Америки не вкладывают в поцелуй глубинный смысл и эротический подтекст и целуются много и с удовольствием даже с малознакомыми людьми, причем поцелуи между двумя мужчинами — обычное явление, не означающее гомосексуальную связь. В Европе по статистике чаще всего целуются немцы и голландцы. А вот основоположники Дня поцелуев, англичане, целоваться не любят. Французы — известные гурманы не только в кулинарии, но и в любви. Целуются они чуть реже, чем немцы и голландцы, но тоже часто и страстно, и даже изобрели свой собственный, французский поцелуй. Не отстают от французов по частоте поцелуев и итальянцы. В Японии целовать друг друга при встрече не принято вовсе, японцы приветствуют знакомых поклонами. На родине Камасутры в отношении поцелуев существуют очень строгие правила: публичный обмен подобными нежностями не приветствуется, он уместен лишь в личной жизни супругов. По японским традициям даже рисунок с целующимися считается непристойным. Поэтому в современной Японии появился «японский поцелуй» — быстрое и незаметное прикосновение сомкнутыми губами.