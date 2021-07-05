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Иммунолог рассказал, какая болезнь снижает риск заразиться коронавирусом

  /   Обновлено: 05 июля 2021 10:01
Общество
Иммунолог рассказал, какая болезнь снижает риск заразиться коронавирусом
Global Look Press  /  via www.imago-images.de

Москва, 5 июля. Болезнь, при которой реже заболевают коронавирусной инфекцией, назвал директор Института иммунологии ФМБА России Муса Хаитов.

Низкий уровень заболеваемости наблюдается у аллергиков. Причины этого по-прежнему изучаются. Аллергия не влияет на развитие осложнений при коронавирусе и не приводит к тяжелой форме болезни.

При этом процедуру вакцинации пациентам с аллергией рекомендуется проходить с осторожностью, добавил Хаитов. Перед прививкой аллергикам требуется сдать анализ крови и пройти осмотр у специалиста.

Инфекционист Евгений Тимаков ранее рассказал о течение коронавируса у пациентов после прививки. У вакцинированных меньше выражены признаки, а болезнь не вызывает разрушение органов и тканей.

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аллергия болезнь коронавирус
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