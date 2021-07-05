Страны НАТО перебросили спецназ к северным границам России

Лондон, 5 июля. Группа стран НАТО высадила отряды спецназа на территории Финляндии, сообщили в пресс-службе минобороны Британии.

Основной целью учебной высадки называется «помощь европейским партнерам». Лондон планирует добиться «обеспечения безопасности» в Балтийском регионе и Северной Европе. Британские бойцы размещены в районе Хельсинки — порядка 300 километров от Санкт-Петербурга и 160 км от сухопутных границ РФ.

Финляндия не является участником НАТО. На ее территории в настоящий момент размещены экспедиционные силы Британии, Дании, Швеции, Норвегии, Исландии, Эстонии, Литвы, Латвии, Нидерландов и других стран. Большая часть военнослужащих Североатлантического альянса относится к спецподразделениям.

Жители Британии ранее восхитились мастерством пилотов ВКС России на учениях над Черным морем. Маневры проходили на фоне тренировок НАТО Sea Breeze. Также официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил о дестабилизирующей роли Альянса, пишет RT.