Актриса Наталья Андрейченко сообщила поклонникам о трагедии в семье

Мехико, 5 июля. Звезда фильма «Мэри Поппинс, до свидания» Наталья Андрейченко поделилась с поклонниками печальной новостью. В семье актрисы произошла настоящая трагедия.

Артистка, проживающая в Мексике, рассказала на своей странице в Instagram, что 40 дней назад ее мать ушла из жизни. Незадолго до смерти женщина попала в больницу, поскольку серьезно болела. Пока мать находилась в клинике, Андрейченко общалась с ней по телефону.

«Это время нас так сблизило. Мы даже целую жизнь не были так близки», — рассказала 65-летняя актриса.

Звезда советского кино и ее мать успели наладить отношения, признаться друг другу в любви и попрощаться. По словам Андрейченко, в самом конце женщине пришлось пострадать. Актриса разговаривала с матерью за несколько часов до трагедии и получила очень ценные советы во время этой беседы.

Наталья Андрейченко ранее поделилась с поклонниками подробностями личной жизни. Актриса призналась, что у нее появился новый возлюбленный.