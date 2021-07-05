Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Архангельск Владивосток Вологда Воронеж Екатеринбург Калининград Карелия Краснодар Крым Мурманск Нижний Новгород Новгород Новосибирск Оренбург Пермь Псков Самара Сыктывкар Хабаровск Челябинск
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
05 июля 10:33
10:32
Происшествия
Ситуация с подтоплением сочинской больницы находится под контролем спасателей
10:31
Общество
В Москве стартовали клинические исследования "Спутника V" для подростков
10:31
Общество
Мэр Саратова анонсировал масштабную реформу системы управления городом
10:30
Политика
Судебная реформа на Украине станет подарком Зеленского для Байдена
10:27
Происшествия
Сочинские подразделения спасателей приведены в режим ЧС из-за паводка
10:24
Общество
Спецпоказ фильма «Берегись автомобиля» пройдет в московском парке «Музеон»
10:24
Весь мир
Два человека стали жертвами урагана «Эльза» в Доминикане
10:22
Весь мир
США опровергли сообщения об обстреле американской базы в Сирии
10:21
Общество
Российский инфекционист заявил, что коронавирус стал маскироваться под сезонную простуду
10:20
Происшествия
Крымчанин предстанет перед судом за убийство маленькой дочери
Все новости

Актриса Наталья Андрейченко сообщила поклонникам о трагедии в семье
Общество
Актриса Наталья Андрейченко сообщила поклонникам о трагедии в семье
Кадр из фильма «Мэри Поппинс, до свидания»

Мехико, 5 июля. Звезда фильма «Мэри Поппинс, до свидания» Наталья Андрейченко поделилась с поклонниками печальной новостью. В семье актрисы произошла настоящая трагедия.

Артистка, проживающая в Мексике, рассказала на своей странице в Instagram, что 40 дней назад ее мать ушла из жизни. Незадолго до смерти женщина попала в больницу, поскольку серьезно болела. Пока мать находилась в клинике, Андрейченко общалась с ней по телефону.

«Это время нас так сблизило. Мы даже целую жизнь не были так близки», — рассказала 65-летняя актриса.

Звезда советского кино и ее мать успели наладить отношения, признаться друг другу в любви и попрощаться. По словам Андрейченко, в самом конце женщине пришлось пострадать. Актриса разговаривала с матерью за несколько часов до трагедии и получила очень ценные советы во время этой беседы.

Наталья Андрейченко ранее поделилась с поклонниками подробностями личной жизни. Актриса призналась, что у нее появился новый возлюбленный.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Актриса Наталья Андрейченко сообщила поклонникам о трагедии в семье
актриса андрейченко МЭри Поппинс
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru