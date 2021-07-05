Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Архангельск Владивосток Вологда Воронеж Екатеринбург Калининград Карелия Краснодар Крым Мурманск Нижний Новгород Новгород Новосибирск Оренбург Пермь Псков Самара Сыктывкар Хабаровск Челябинск
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
05 июля 10:33
10:32
Происшествия
Ситуация с подтоплением сочинской больницы находится под контролем спасателей
10:31
Общество
В Москве стартовали клинические исследования "Спутника V" для подростков
10:31
Общество
Мэр Саратова анонсировал масштабную реформу системы управления городом
10:30
Политика
Судебная реформа на Украине станет подарком Зеленского для Байдена
10:27
Происшествия
Сочинские подразделения спасателей приведены в режим ЧС из-за паводка
10:24
Общество
Спецпоказ фильма «Берегись автомобиля» пройдет в московском парке «Музеон»
10:24
Весь мир
Два человека стали жертвами урагана «Эльза» в Доминикане
10:22
Весь мир
США опровергли сообщения об обстреле американской базы в Сирии
10:21
Общество
Российский инфекционист заявил, что коронавирус стал маскироваться под сезонную простуду
10:20
Происшествия
Крымчанин предстанет перед судом за убийство маленькой дочери
Все новости

Пожару в Сестрорецке присвоили второй ранг сложности

  /   Обновлено: 05 июля 2021 10:07
Происшествия
Пожару в Сестрорецке присвоили второй ранг сложности
Невские Новости

Санкт-Петербург, 5 июля. Мощный пожар случился в Курортном районе Санкт-Петербурга. По предварительным данным, огнем охвачен ангар в Сестрорецке. Пожару присвоили второй ранг сложности.

Специалисты прибыли на место возгорания. Существует угроза распространения огня на соседние здания, сообщает ГУ МЧС по Петербургу и Ленинградской области.

На данный момент информация о пострадавших не поступала. К месту ЧП были направлены 12 единиц техники и 47 человек личного состава. Известно, что возгорание началось рано утром по адресу улица Аэродромная, 15. Причины появления открытого огня выясняются.

Ранее пожар вспыхнул в заброшенном резервуаре для хранения нефтепродуктов на Сахалине. В помещение проникли злоумышленники и попытались вырезать листы металла из каркаса строения, сообщала Deita.ru.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Пожару в Сестрорецке присвоили второй ранг сложности
пожар чп ангар сестрорецк ленинградская область
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru