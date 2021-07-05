Пожару в Сестрорецке присвоили второй ранг сложности

Санкт-Петербург, 5 июля. Мощный пожар случился в Курортном районе Санкт-Петербурга. По предварительным данным, огнем охвачен ангар в Сестрорецке. Пожару присвоили второй ранг сложности.

Специалисты прибыли на место возгорания. Существует угроза распространения огня на соседние здания, сообщает ГУ МЧС по Петербургу и Ленинградской области.

На данный момент информация о пострадавших не поступала. К месту ЧП были направлены 12 единиц техники и 47 человек личного состава. Известно, что возгорание началось рано утром по адресу улица Аэродромная, 15. Причины появления открытого огня выясняются.

Ранее пожар вспыхнул в заброшенном резервуаре для хранения нефтепродуктов на Сахалине. В помещение проникли злоумышленники и попытались вырезать листы металла из каркаса строения, сообщала Deita.ru.