Повышение стоимости лекарственных препаратов может произойти в России

Москва, 5 июля. Второе полугодие 2021 года не отличается повышенным спросом на лекарства в отличие от периода начала пандемии. Однако медикаменты продолжают дорожать.

Игроки рынка лекарственных препаратов ожидают повышение стоимости своей продукции на 8%, что опережает темпы инфляции, которая, по расчетам властей, составит 5%. На рост цен влияют несколько факторов, в том числе снижающийся курс рубля и увеличение стоимости сырья. Такое положение дел может привести к дефициту дешевых базовых средств, потому что производителям станет невыгодно их выпускать, пишет «ФедералПресс».

Похожая ситуация наблюдалась и 2020 году. Тогда Росстат констатировал повышение стоимости медикаментов на 9,8% против 4,9% на потребительские товары.

Некоторые лекарства и до повышения цен имели баснословную стоимость, например препарат Zolgensma. Его ценили в 2,1 млн долларов. Из чего складывается такая цена, объяснил глава БФ «Алеша» Алексей Зиновьев.