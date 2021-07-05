В Кабуле анонсировали подготовку наступления на севере Афганистана

Кабул, 5 июля. Афганские правительственные войска готовят контрнаступление на севере страны, заявил советник главы республики Хамдулла Мохиб.

Он признал, что запрещенная на территории РФ террористическая группировка «Талибан»1 застала врасплох афганские власти. Это связано с возникновением «вакуума» в связи с выводом вооруженного контингента США.

«Это застало врасплох афганские силы безопасности, потому что, как я уже говорил, мы ожидали мира, а не войны», — сказал Мохиб в интервью РИА Новости.

Он также заверил, что афганская армия уже готовится к контрнаступлению. В скором времени ей предстоит освободить захваченные регионы.

Мохиб также заявлял, что после эвакуации из Афганистана американская армия не планирует создавать военные базы в Центральной Азии.

1 Организация запрещена на территории РФ.