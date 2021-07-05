Уникальная разработка ученых из Японии позволит создавать чипы нового поколения

Токио, 5 июля. Новая методика, разработанная учеными, направлена на решение одной из проблем, связанных с производством микросхем. Она связана с возникновением физического напряжения.

Специалисты Токийского столичного университета (Япония) решили проблему возникновения физического напряжения в слоях металла, нанесенного на кристаллы кремния. Подробное описание исследования ученых представлено в издании EurekAlert.

Возникновение физического напряжения является одной из проблем, связанных с производством процессоров. На сегодняшний день для ее решения применяется метод отжига, при котором кристаллы в чипе нагреваются до определенных температур. Однако, такой метод отличается высокой стоимостью и сложностью.

Японские ученые предложили новую технологию производства. Для устранения напряжения проводится магнетронное осаждение на кристалл кремния после распыления. Предполагается, что такая технология позволит создавать микросхемы нового поколения.

Технология японских ученых в перспективе может быть использована для создания компьютерных процессоров. Мощные ПК требуют не только наличия комплектующих последнего поколения, но и эффективной системы охлаждения. Как сообщает издание «Ридус», пользователь Сети под ником DIY Perks создал собственную систему на основе магнитов.

В России активно производят микросхемы, в том числе на экспорт. В 2020 году объем таких поставок находился на уровне 160 миллионов долларов.