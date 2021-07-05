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Популярное обезболивающее оказалось эффективным против онкологических заболеваний
Наука
Популярное обезболивающее оказалось эффективным против онкологических заболеваний
pixabay.com  /  TheDigitalArtist

Лондон, 5 июля. Специалисты-онкологи Кардиффского университета раскрыли способность аспирина снижать риск смертности от онкологических заболеваний.

Ученые провели исследование, в котором участвовали пациенты с 18 различными видами рака. В ходе работы медики заметили, что аспирин способен сокращать распространение метастазов. Онкологи подчеркнули, что врачам стоит серьезно подумать о применении этого лекарства наряду с другими препаратами и методами лечения опухолей.

Почетный профессор Кардиффского университета Питер Элвуд заявил, что эксперты собрали достаточно доказательств, чтобы зафиксировать снижение смертности у пациентов с раком, которые принимали аспирин. Он добавил, что исследователи продолжат изучать действие аспирина на редкие виды рака.

Ученые из России и Италии ранее определили вещество, склоняющее раковые клетки к самоликвидации. Под действием этого вещества раковые клетки погружаются в глубокий апоптоз.

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