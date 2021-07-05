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РПЛ не станет вводить потолок зарплат в сезоне-2021/22
Спорт
РПЛ не станет вводить потолок зарплат в сезоне-2021/22
spartak.com  /  официальный сайт фк «Спартак»

Москва, 5 июля. Следующий сезон РПЛ начнется без введения потолка зарплат, который действует в КХЛ.

Руководство РПЛ отказалось от введения потолка зарплат в сезоне-2021/22, который стартует 23 июля матчем «Ростова» и московского «Динамо». Об этом сообщили журналисты «РБК Спорт». По информации издания, РПЛ также пока не планирует вводить изменения в регламенте по легионерам.

О необходимости установления потолка зарплат заявлял после неудачного выступления сборной России на Евро-2020 вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. Таковой введен в КХЛ. Клубы не имеют права тратить на зарплаты хоккеистам более 900 миллионов рублей в год.

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футбол россия легионеры рпл потолок зарплат
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