Комментатор Дмитрий Губерниев попал в черный список на Украине

Киев, 5 июля. Спортивного комментатора Дмитрия Губерниева включили в перечень лиц, якобы угрожающих национальной безопасности Украины.

Телеведущий попал в черный список в связи с решением Министерства культуры и информационной политики Украины, вынесенным по представлению Службы безопасности страны. Кроме того, в обновленный перечень внесли еще нескольких россиян: режиссера Олега Джураева, актрису и телеведущую Анну Пескову и актера Романа Юрченко. Сейчас в списке лиц, представляющих угрозу нацбезопасности Украины, находятся 204 человека.

Дмитрий Губерниев жестко раскритиковал украинскую сборную после матча с англичанами в 1/4 финала Евро-2020. Украинцы проиграли соперникам со счетом 0:4.