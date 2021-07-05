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Комментатор Дмитрий Губерниев попал в черный список на Украине

  /   Обновлено: 05 июля 2021 10:14
Общество
Комментатор Дмитрий Губерниев попал в черный список на Украине
Агентство городских новостей Москва  /  Андрей Никеричев

Киев, 5 июля. Спортивного комментатора Дмитрия Губерниева включили в перечень лиц, якобы угрожающих национальной безопасности Украины.

Телеведущий попал в черный список в связи с решением Министерства культуры и информационной политики Украины, вынесенным по представлению Службы безопасности страны. Кроме того, в обновленный перечень внесли еще нескольких россиян: режиссера Олега Джураева, актрису и телеведущую Анну Пескову и актера Романа Юрченко. Сейчас в списке лиц, представляющих угрозу нацбезопасности Украины, находятся 204 человека.

Дмитрий Губерниев жестко раскритиковал украинскую сборную после матча с англичанами в 1/4 финала Евро-2020. Украинцы проиграли соперникам со счетом 0:4.

 

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