Власти попросили жителей Сочи собрать вещи на случай возможной эвакуации

Сочи, 5 июля. Жителей Адлерского и Хостинского районов Сочи предупредили, что реки Хорота и Мацеста могут выйти из берегов. Их попросили подготовиться к эвакуации.

Горожанам необходимо собрать документы и предметы первой необходимости, чтобы быть готовыми экстренно покинуть жилище в случае опасности, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Уровень воды в реках начал подниматься из-за сильных осадков, обрушившихся на регион в минувшие выходные. В наиболее уязвимых районах дежурят сотрудники экстренных служб. Власти поручили специалистам установить сиренно-речевые установки для оповещения жителей о возможном подтоплении.