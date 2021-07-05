Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Архангельск Владивосток Вологда Воронеж Екатеринбург Калининград Карелия Краснодар Крым Мурманск Нижний Новгород Новгород Новосибирск Оренбург Пермь Псков Самара Сыктывкар Хабаровск Челябинск
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
05 июля 10:32
10:31
Общество
В Москве стартовали клинические исследования "Спутника V" для подростков
10:31
Общество
Мэр Саратова анонсировал масштабную реформу системы управления городом
10:30
Политика
Судебная реформа на Украине станет подарком Зеленского для Байдена
10:27
Происшествия
Сочинские подразделения спасателей приведены в режим ЧС из-за паводка
10:24
Общество
Спецпоказ фильма «Берегись автомобиля» пройдет в московском парке «Музеон»
10:24
Весь мир
Два человека стали жертвами урагана «Эльза» в Доминикане
10:23
Происшествия
Ситуация с подтоплением сочинской больницы находится под контролем спасателей
10:22
Весь мир
США опровергли сообщения об обстреле американской базы в Сирии
10:21
Общество
Российский инфекционист заявил, что коронавирус стал маскироваться под сезонную простуду
10:20
Происшествия
Крымчанин предстанет перед судом за убийство маленькой дочери
Все новости

Власти попросили жителей Сочи собрать вещи на случай возможной эвакуации

  /   Обновлено: 05 июля 2021 09:50
Происшествия
Власти попросили жителей Сочи собрать вещи на случай возможной эвакуации
пресс-служба администрации Сочи

Сочи, 5 июля. Жителей Адлерского и Хостинского районов Сочи предупредили, что реки Хорота и Мацеста могут выйти из берегов. Их попросили подготовиться к эвакуации.

Горожанам необходимо собрать документы и предметы первой необходимости, чтобы быть готовыми экстренно покинуть жилище в случае опасности, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Уровень воды в реках начал подниматься из-за сильных осадков, обрушившихся на регион в минувшие выходные. В наиболее уязвимых районах дежурят сотрудники экстренных служб. Власти поручили специалистам установить сиренно-речевые установки для оповещения жителей о возможном подтоплении.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Власти попросили жителей Сочи собрать вещи на случай возможной эвакуации
сочи эвакуация наводнение
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru