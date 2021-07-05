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Директор МакSим обратилась к поклонникам певицы
Общество
Директор МакSим обратилась к поклонникам певицы
Global Look Press  /  Anatoly Lomokhov

Москва, 5 июля. Директор певицы МакSим Маргарита Соколова обратилась к фанатам с просьбой помолиться за здоровье артистки. Пост о состоянии звезды она опубликовала на своей странице в Instagram.

Поп-исполнительница находится в коме. К ней в палату приходил отец Лука, который причастил и пособоровал.

«Это большая радость для нас всех и прежде всего для нее. Господь дал такую возможность, и Марина отреагировала и пришла в какое-то осознание происходящего именно в эти минуты. Верующие люди поймут, что чудеса случаются!» — написала директор знаменитости.

При этом она считает, что говорить, что артистка пришла в стабильное состояние и полное сознание, пока рано, указал сайт 360tv.ru. Но надежда на выздоровление МакSим есть, уверена Соколова.

«Сейчас только молитвы ваши могут помочь!» — обратилась директор 38-летней певицы к поклонникам.

В середине июня артистке стало плохо, ее госпитализировали. Состояние звезды стало ухудшаться, ее ввели в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ. По словам работницы больницы, МакSим находится в тяжелом состоянии.

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