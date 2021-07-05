Евро подешевел к рублю на открытии торгов Мосбиржи

Москва, 5 июля. Курс европейской валюты снизился по отношению к российской, как стало известно из информации Московской биржи утром в понедельник.

По сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов курс евро снижался на 13 копеек. Стоимость валюты составляла 86,81 рубля, сообщает ТАСС.

Курс американского доллара, наоборот, увеличился утром 5 июля. Подорожав на две копейки, стоимость валюты США на открытии торгов равнялась 73,26 рубля.

Аналитик Сергей Григорян рассказал в беседе с журналистами, каким может быть курс доллара до конца лета. Также экономист перечислил факторы, влияющие на позиции рубля. В их числе — эпидемиологическая ситуация и нефтяные котировки, как стало известно из слов специалиста.