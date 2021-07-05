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День рыси отпраздновали в зоопарке Новосибирска

  /   Обновлено: 05 июля 2021 09:40
Общество
День рыси отпраздновали в зоопарке Новосибирска
mos.ru  /  Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

Новосибирск, 5 июля. Праздник в честь Дня рыси устроили в первое воскресенье июля в новосибирском зоопарке. Посетителям рассказали о самых интересных фактах из жизни этих кошачьих.

Сотрудники зоологического парка рассказали, что рыси — хорошие родители. Обязанности по воспитанию детенышей берут на себя и самки, и самцы. Отцы позволяют детенышам ползать по ним и забирать еду, а матери больше их развлекают или успокаивают, если те начинают проказничать.

Рыси обычно живут в северном климате. Они наблюдательны и имеют великолепную память. Эти кошки избегают встречи с людьми, но не боятся их. В какой-то момент популяция рысей значительно сократилась из-за массового убийства ради меха. В новосибирском зоопарке рыси содержатся с основания зоосада. Начиная с 1968 года, там родились 220 малышей.

Птенец стерхов появился в центре воспроизводства животных Московского зоопарка, который расположен под Волоколамском, сообщал ФАН. Эти птицы находятся под угрозой исчезновения.

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