День рыси отпраздновали в зоопарке Новосибирска

Новосибирск, 5 июля. Праздник в честь Дня рыси устроили в первое воскресенье июля в новосибирском зоопарке. Посетителям рассказали о самых интересных фактах из жизни этих кошачьих.

Сотрудники зоологического парка рассказали, что рыси — хорошие родители. Обязанности по воспитанию детенышей берут на себя и самки, и самцы. Отцы позволяют детенышам ползать по ним и забирать еду, а матери больше их развлекают или успокаивают, если те начинают проказничать.

Рыси обычно живут в северном климате. Они наблюдательны и имеют великолепную память. Эти кошки избегают встречи с людьми, но не боятся их. В какой-то момент популяция рысей значительно сократилась из-за массового убийства ради меха. В новосибирском зоопарке рыси содержатся с основания зоосада. Начиная с 1968 года, там родились 220 малышей.

Птенец стерхов появился в центре воспроизводства животных Московского зоопарка, который расположен под Волоколамском, сообщал ФАН. Эти птицы находятся под угрозой исчезновения.