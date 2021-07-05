Человек, в одиночку победивший США в информационной войне. Колонка Владимира Тулина

3 июля 2021 года исполнилось 50 лет очевидно самому известному австралийцу — Джулиану Ассанжу. Его имя никого не оставляет равнодушным: большинство восхищается им, некоторые — проклинают. Однако все признают его успехи в многолетней борьбе по разоблачению грязных тайн США и их союзников.

У Джулиана Ассанжа интересная биография. Достаточно сказать, что своего отца он впервые увидел в 25-летнем возрасте. У него было два отчима, и жизнь проходила в постоянных переездах. К моменту, когда Ассанжу исполнилось 14 лет, он сменил уже 37 мест проживания. Иногда он учился в очередной школе, но в основном его обучала мать. Он не вылезал из библиотек, увлекаясь научной литературой. Он пишет в своей автобиографии, что обучался в 37 школах и 6 университетах, но высшего образования так и не получил. Мельбурнский университет он покинул, когда узнал, что ВУЗ получает гранты и проводит исследования по заданию министерства обороны и его подрядчиков.

В 16 лет он женился, а в 18 у него родился сын Дэниел, которого он позже, после развода, 14 лет воспитывал один. Программированием он занялся в 16 лет. Позже с друзьями создал организацию хакеров Worms Against Nuclear Killers («Черви против ядерных убийц»). При этом главным принципом организации было вскрывать информационные системы, сообщая сведения людям, но не разрушать их. Организация прославилась тем, что смогла взломать компьютерную сеть американского космического агентства NASA и в октябре 1989 года: в момент посадки космического корабля «Атлантис» на всех компьютерах NASA появилась ее аббревиатура — WANK.

В сентябре 1991 года Ассанж взломал главный терминал канадской международной телекоммуникационной корпорации Nortel в Мельбурне, но был пойман и признал свою вину. Из-за отсутствия злого умысла и трудно определимого ущерба для корпорации отделался штрафом в 2100 австралийских долларов. Тогда же от него ушла жена. После этого он занимал высокооплачиваемые должности в ряде корпораций как консультант по кибербезопасности, стал автором ряда программ, связанных с сетевой безопасностью и маршрутизацией. В 1997 году вместе со Сьюлеттом Дрейфусом написал книгу о хакерах — Undergound. В 1998 году совершил кругосветное путешествие, в ходе которого в числе других стран он посетил и Россию.

Джулиану Ассанжу была гарантирована обеспеченная жизнь, но он предпочел борьбу за справедливость. В 1999 году он опубликовал патент на технологию сбора голосовых данных, выданный Агентству национальной безопасности США, и написал:

«Этот патент должен обеспокоить людей. Все звонки за границу вскоре могут быть прослушаны, расшифрованы и архивированы в недрах шпионского агентства иностранного государства».

Global Look Press / Tolga Akmen/ZUMAPRESS.com

В 2006 году он вместе с группой соратников из девяти человек создал сайт wikileaks.org. Wiki означает сайт, который могут изменять сами читатели, хотя с 2010 года это невозможно, а leaks — утечка на английском. Первоначально он был задуман как средство для борьбы с коррупцией, и любой мог прислать попавшие к нему любым способом документы, которые публиковались после проверки. Главным редактором, от которого зависят публикации, является со дня основания сайта Джулиан Ассанж. Однако на сайт стали массово присылать документы другого рода. Первым документом, опубликованным на сайте, было решение об убийстве государственных чиновников, которое подписал сомалийский шейх Хасан Дахир Авейс, затем — документы о коррупции в Кении. Впервые сайт привлек к себе внимание в ноябре 2007 года, когда опубликовал руководство для персонала тюрьмы в Гуантанамо, из которого следовало, что есть категории заключенных, которые не показываются представителям Международного комитета Красного Креста. Американцы всегда это отрицали.

Тогда же появились документы о злоупотреблениях интендантской службы армии США в Афганистане. В 2008 году сайт опубликовал раскрытие секретов движения «Сайентология», а также содержимое почтового ящика кандидата в вице-президенты США Сары Пейлин. В этом же году центр контрразведки армии США назвал в своем отчете WikiLeaks «потенциальной угрозой для военных США», и его прогноз подтвердился.

26 июля 2010 года WikiLeaks опубликовал 75 тысяч документов, связанных с войной в Афганистане в период с 2004 по конец 2009 года. В них было документально подтверждено 144 случая нападений коалиционных войск на мирных, безоружных жителей Афганистана, в ходе которых погибли сотни людей. В результате авиаударов погибли более 180 мирных афганцев и были ранены минимум 170. Подробно описывают документы и провалы специальных подразделений армии США «Дельта». Так, в 2007 году при захвате регионального лидера талибов, укрывшегося в медресе, бойцы Оперативной группы 373 убили семерых детей, а он сумел скрыться. Документы доказывали, что, несмотря на все усилия войск США и их союзников, борьба против них постоянно расширяется. Количество подрывов выросло с 308 в 2004 году до 7155 в 2009 году.

Администрация США традиционно не стала опровергать опубликованные факты, а начала обвинять WikiLeaks в том, что он своей деятельностью помогает талибам и другим международным террористам. Если следовать их логике, то публикация любой негативной информации о США является помощью их врагам. Хотя справедливости ради надо признать, что публикации переводов агентурных сообщений привели к выявлению и казни около сотни американских агентов в рядах талибов.

Global Look Press / Tolga Akmen/ZUMAPRESS.com

22 октября 2010 года следует публикация WikiLeaks, разоблачающая преступления проамериканской коалиции в Ираке в 2004–2009 годах. Из обнародованных 391 832 документов следовало, что из 109 032 погибших за этот период иракских граждан 66 081 были мирными жителями. Военные власти США не расследовали сотни сообщений о пытках, изнасилованиях и убийствах, которые носили систематический характер и совершались иракскими полицейскими и солдатами коалиции. Так, в ноябре 2005 года в полицейском центре для интернированных граждан были обнаружены 95 ослепленных заключенных с многочисленными ранами и переломами. Американцы также демонстрировали бесчеловечное отношение к заключенным в тюрьме Абу-Грейб и в других местах содержания, что привело к смерти шести узников.

Несмотря на то, что информацию с сайта перепечатали крупнейшие мировые СМИ, никто из высокопоставленных американских должностных лиц не был наказан. Зато был выявлен источник утечки информации. Им оказался служивший в Ираке Брэдли Мэннинг — аналитик военной разведки. За это в июле 2013 года он был приговорен к 35 годам лишения свободы. В тюрьме он сменил пол и стал Челси Мэннинг. После этого президент США Барак Обама помиловал ее и освободил после проведенных в тюрьме семи лет.

29 ноября 2010 года началась публикация дипломатических телеграмм США, которая вызвала множество скандалов по всему миру из-за вмешательства американской дипломатии во внутренние дела множества государств. Также стали известны характеристики, которые дают США мировым лидерам. Кроме того, был опубликован список жизненно важных для США объектов, находящихся на территории других стран. Позже были опубликованы документы, доказывающие нарушение элементарных прав человека в тюрьме Гуантанамо, о промышленном шпионаже Агентства национальной безопасности США против крупнейших предприятий Франции, о подслушивании телефонных номеров немецких министров и канцлера Ангелы Меркель.

Разумеется, такая деятельность не могла остаться безнаказанной со стороны «лидера свободного мира», как любят называть себя США. Так как законные способы борьбы с изобличающими публикациями отсутствовали, в ход пошли незаконные. На сайт wikileaks.org было совершено несколько хакерских атак, и он на некоторое время прекращал свою работу. Американская компания Amazon неожиданно перестала предоставлять хостинг сайту. В результате сайт переехал на шведский сервер Bahnhof. Платежная система PayPal заморозила учетную запись WikiLeaks, были заблокированы счета в швейцарском банке Postfinance и переводы через Visa и Mastercard. Причины этого были названы смехотворные. PayPal заявил, что Ассанж указал неверный адрес своего проживания, Postfinance объявил, что его счета не могут использоваться для преступной деятельности, не сообщив, в чем же она заключается, а Visa и Mastercard просто сообщили, что были нарушены их внутренние правила, и отказались рассказать какие-либо подробности. В настоящее время сбор пожертвований ведется в крипто-валюте.

Также началась негласная охота на самого Джулиана Ассанжа. Он писал в интернете:

«WikiLeaks разоблачил тяжелую правду о войнах в Ираке и Афганистане, а также рассказал о случаях корпоративной коррупции. США обвинили меня в предательстве, хотя я — австралиец, а не гражданин Соединенных Штатов. В США звучали десятки призывов схватить меня с помощью спецназа. Республиканцы в сенате требовали, чтобы меня провозгласили всемирной угрозой. Советник канадского премьер-министра заявил по национальному телевидению, что меня надо уничтожить. Американские блогеры призывают похитить моего сына, живущего в Австралии».

Global Look Press / Tolga Akmen/ZUMAPRESS.com

В августе 2010 года он посетил Швецию, где заключил соглашение с Пиратской партией о размещении части серверов WikiLeaks на ее площадках. Организатором поездки была феминистка Анна Ардин, которая пригласила Ассанжа в ресторан, где сама оплатила счет, а затем — к себе домой. Похожая история произошла между Ассанжем и фотографом Софией Вилен. А затем в один день обе шведки подали на Джулиана Ассанжа заявления об изнасиловании. Американские и западноевропейские СМИ тут же разгласили на весь мир, что создатель WikiLeaks является серийным насильником.

При этом они «забыли» сообщить, что то, в чем на самом деле обвиняют Ассанжа, в подавляющем большинстве стран мира вообще преступлением не считается. Не зря Швецию называют страной победившего феминизма, понятие «изнасилование» в местной юриспруденции толкуется очень широко. Там в год подается в 20 раз больше заявлений об изнасиловании, чем, например, в Болгарии. Так «изнасилование» Анны Ардин заключается в том, что он вступил в половой контакт с ней без презерватива, вопреки ее просьбе и его обещанию надеть его, а Софию Вилен он «изнасиловал», когда она спала после предыдущего полового акта. Вскоре выяснилось, что Анна Ардин была в свое время депортирована с Кубы, где поддерживала связь с подпольной феминисткой группой Las Damas de Blanco, финансируемой ЦРУ, а София Вилен много лет прожила в США.

Начались судебные слушания в Великобритании, где находился Джулиан Ассанж, о его депортации в Швецию. 7 декабря 2010 года он был арестован в Лондоне, но 14 декабря выпущен под залог в 240 тысяч фунтов стерлингов, который собрали его сторонники. Он заявлял, что готов предстать перед шведским судом по обвинению в изнасилованиях, но уверен, что после оправдания он будет депортирован в США, где его ожидает обвинение в преступлениях, за которые предусмотрена смертная казнь. Судебные разбирательства продолжались почти два года, и 30 мая 2012 года Верховный суд Англии отклонил апелляцию на экстрадицию в Швецию.

19 июня Джулиан Ассанж прибыл в посольство Эквадора в Великобритании и попросил политического убежища. 16 августа он его получил. В сентябре 2012 года он дал интервью британской газете Daily Mail в котором описал условия своей жизни в посольстве: в небольшой комнате есть матрас, книжные полки, круглый стол, кожаные стулья, беговая дорожка, лампа дневного света. Свое пребывание в посольстве он сравнил с жизнью на космической станции. Работает по 17 часов в день, пробегает на дорожке несколько километров, боксирует, занимается гимнастикой, смотрит фильмы и сериалы. Недостаток солнечного света восполняет витамином D и ультрафиолетовой лампой.

Почти семь лет провел Джулиан Ассанж на фактически вынужденном домашнем аресте. За это время в Эквадоре поменялась власть, и новый президент Ленин Морено уступил давлению США, и 11 апреля 2019 года Ассанж был лишен политического убежища, а в здание посольства были допущены британские полицейские. За нарушение условий освобождения под залог он получил 50 недель лишения свободы. Пока Ассанж находился в посольстве Эквадора, прокуратура Швеции 19 мая 2017 года прекратила расследование по обвинению его в изнасиловании. Таким образом, после отбытия 50-дневного наказания он должен был быть освобожден, но еще 23 мая 2019 года минюст США, отбросив маскировку, предъявил Ассанжу обвинение по 17 пунктам нарушения закона о шпионаже и раскрытии секретной информации, по которому ему может грозить до 175 лет лишения свободы.

В ожидании приговора Ассанж провел еще почти два года в тюрьме, и 4 января 2021 года судья Центрального уголовного суда Лондона Ванесса Барайтсер отказала США в депортации Ассанжа. Однако и после этого он не получил свободу. Американские адвокаты заявили, что подают апелляцию и при этом максимально затягивают этот процесс. В результате человек, чья вина заключается только в том, что он открыл правду людям, вынужден отмечать свое 50-летие в тюрьме Белмарш.

Global Look Press / Tolga Akmen/ZUMAPRESS.com

Существует и угроза физического уничтожения Ассанжа, и, чтобы ее уменьшить, портал WikiLeaks опубликовал новую порцию разоблачительных документов. 400 гигабайтов свежей информации доступны для скачивания любому интернет-пользователю, но секретные файлы защищены ключом, который WikiLeaks обещает «раздать» в Сети в случае причинения вреда Джулиану Ассанжу или Эдварду Сноудену.

Для множества людей Джулиан Ассанж является символом смелой, честной и бескомпромиссной журналистики. И поэтому его 50-летие празднуют во многих странах мира. В Лондоне его сторонники собрались у здания британского парламента, где напомнили, что невинный человек уже два года томится в английской тюрьме, затем взошли на зафрахтованный теплоход с натянутым на него большим плакатом со словами «Свободу Ассанжу!» и его портретом. На нем они по реке Темзе приплыли к зданию посольства США, где напомнили его обитателям, что их страна, так любящая называть себя «защитницей свободы слова», на самом деле хочет фактически навсегда лишить свободы самого яркого борца за эту свободу.