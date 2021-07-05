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Подозреваемым в убийстве биатлониста красноярцам вынесли приговор

  /   Обновлено: 05 июля 2021 10:15
Происшествия
Подозреваемым в убийстве биатлониста красноярцам вынесли приговор
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Красноярск, 5 июля. Двое сибиряков получили тюремный срок за убийство биатлониста Дмитрия Сисигина. Такое решение вынес Центральный районный суд Красноярска.

Судебная инстанция признала мужчин виновными в избиении знакомого спортсмена до смерти и краже у него ценных вещей. На скамье подсудимых оказались местный житель Сергей Ш. и сын депутата Андрей Ш., которые получили по 14 лет и шесть месяцев лишения свободы, сообщили в СК РФ.

Приговор был вынесен в рамках рассмотрения уголовного дела по четвертой части статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда, повлекшее смерть по неосторожности») и по второй части статьи 158 УК РФ («Кража»).

Ранее на хоккеиста Даниила Ямщикова напали неизвестные в центре Москвы. Спортсмен получил удар ножом и был госпитализирован, сообщало РИАМО.

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