Донские спасатели помогают ликвидировать последствия паводка в Крыму

Бахчисарай, 5 июля. Сотрудники Донского спасательного центра прибыли в Бахчисарайский район для помощи в ликвидации последствий дождевого паводка, сообщил источник Федерального агентства новостей.

Специалисты проводят работы по очищению русла реки и откачивают воду с приусадебных участков и подвалов многоквартирных домов. С затопленной территории эвакуировали 164 человека, в том числе 31 ребенка.

Психологи Центра экстренной психологической помощи МЧС России работают с пострадавшими. Местные власти просят неравнодушных граждан присоединиться к спасателям, чтобы люди смогли быстрее вернуться домой.

Жителям Ялты, пострадавшим в результате наводнения, выделили 57,8 млн рублей. Администрация города разрабатывает порядок выплаты компенсаций юридическим лицам, сообщала газета A42.RU.