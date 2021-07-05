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Донские спасатели помогают ликвидировать последствия паводка в Крыму

  /   Обновлено: 05 июля 2021 09:41
Происшествия
Донские спасатели помогают ликвидировать последствия паводка в Крыму
ГУ МЧС по Новгородской области

Бахчисарай, 5 июля. Сотрудники Донского спасательного центра прибыли в Бахчисарайский район для помощи в ликвидации последствий дождевого паводка, сообщил источник Федерального агентства новостей.

Специалисты проводят работы по очищению русла реки и откачивают воду с приусадебных участков и подвалов многоквартирных домов. С затопленной территории эвакуировали 164 человека, в том числе 31 ребенка.

Психологи Центра экстренной психологической помощи МЧС России работают с пострадавшими. Местные власти просят неравнодушных граждан присоединиться к спасателям, чтобы люди смогли быстрее вернуться домой.

Жителям Ялты, пострадавшим в результате наводнения, выделили 57,8 млн рублей. Администрация города разрабатывает порядок выплаты компенсаций юридическим лицам, сообщала газета A42.RU.

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