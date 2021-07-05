Пентагон не планирует создавать военные базы вблизи Афганистана после вывода войск

Москва, 5 июля. США не собираются строить новые базы в Центральной Азии после вывода войск из Афганистана, сообщил советник афганского президента по нацбезопасности Хамдулла Мохиб.

Вашингтон находится в контактах с Кабулом по этим вопросам, передает РИА Новости со ссылкой на источник. Пентагон не планирует разворачивать сеть военных баз вблизи Афганистана, уточнил советник.

В Афганистане считают вывод войск США и международной коалиции настоящим вызовом для региона, добавил он. Последствия могут коснуться всех близлежащих стран. Администрация Белого дома предполагает передислоцировать всех военнослужащих до 11 сентября 2021 года.

В Таджикистане ранее сообщили о прибытии 100 новых солдат афганской армии. Они перешли через границу на фоне столкновений с боевиками запрещенного в России движения «Талибан»1.

1 Организация запрещена на территории РФ.