Фотографии последствий непогоды в двух районах Сочи появились в Сети

Сочи, 5 июля. Пресс-служба городской администрации разместила в Сети фотографии, сделанные в Адлерском и Хостинском районах, где наблюдается критический подъем воды.

Уровень воды стал подниматься из-за сильных дождей, которые обрушились в минувшие выходные на регион. На опубликованных в Сети снимках видно, как местные реки становятся полноводнее, что в итоге может привести к новым подтоплениям.

На данный момент в Адлерском и Хостинском районах дежурят сотрудники экстренных служб, сообщал ФАН. Кроме того, местные власти распорядились об установке сиренно-речевых датчиков, которые будут оповещать жителей о возможном выходе реки из берегов.