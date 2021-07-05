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Фотографии последствий непогоды в двух районах Сочи появились в Сети

  /   Обновлено: 05 июля 2021 09:40
Происшествия
Фотографии последствий непогоды в двух районах Сочи появились в Сети
пресс-служба администрации Сочи

Сочи, 5 июля. Пресс-служба городской администрации разместила в Сети фотографии, сделанные в Адлерском и Хостинском районах, где наблюдается критический подъем воды.

Уровень воды стал подниматься из-за сильных дождей, которые обрушились в минувшие выходные на регион. На опубликованных в Сети снимках видно, как местные реки становятся полноводнее, что в итоге может привести к новым подтоплениям.

На данный момент в Адлерском и Хостинском районах дежурят сотрудники экстренных служб, сообщал ФАН. Кроме того, местные власти распорядились об установке сиренно-речевых датчиков, которые будут оповещать жителей о возможном выходе реки из берегов.

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