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Ксения Бородина снова удивила подписчиков, умело сочетая тренды

Россия
Ксения Бородина снова удивила подписчиков, умело сочетая тренды
Global Look Press  /  Komsomolskaya Pravda

Москва,5 июля. Телеведущая Ксения Бородина, несмотря на слухи о разрыве с супругом Курбаном Омаровым, отправилась на отдых в Армению. Бракоразводный процесс и отношения с бывшим возлюбленным девушка пока никак не комментирует. 

Ничего не говорят коллеги и родственники, а также звездные коллеги Бородиной. Данная тема для брюнетки пока закрыта, но при этом это не мешает ей публиковать в Instagram фотографии с букетами. Кто дарит ей цветы, не известно.  

Модный блогер Кира Дихтяр специально для издания Teleprogramma.pro оценила один из аутфитов ведущей.

Ксению Бородину считают модницей в среде звезд не просто так. Она часто устраивает «распаковки» своих покупок из ЦУМа. Не так давно на одной из съемок женщина блеснула новым монохромным черным платьем, оборудованным с ультрамодным воротником клодин. Бородина сделала образ еще более дерзким и трендовым, надев ботинки на тракторной подошве и темными гольфами.

Телеведущая Ксения Бородина
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По мнению Киры Дихтяр, Бородина умело сочетает трендовые элементы одежды. 

«Черное платье миди с воротником — современная классика. Ксения не просто использует в своем гардеробе трендовый аксессуар, но и умело сочетает его с другими тенденциями в моде: грубыми ботинками, гольфами и ремнем», — написала блогер. 

Как отметила Дихтяр, лук ведущей в совокупности смотрится очень приглядно и актуально, благодаря правильному сочетанию с дополнительными элементами и грамотному сочетанию трендов.

Кира Дихтяр является моделью международного класса, неоднократно участвовала в рекламных кампаниях разных спортивных брендов, таких, как Nike. Это позволило ей стать лицом марки Abercrombie & Fitch, где девушку снял известный модный фотограф Брюс Уебер.

Ранее Ксения Бородина рассказала о своем состоянии на фоне слухов о разводе. 

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Все новости / Россия / Ксения Бородина снова удивила подписчиков, умело сочетая тренды
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