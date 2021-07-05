Билан записал обращение к Покровскому после скандала с отменой концерта

Москва, 5 июля. Известный певец Дима Билан отреагировал на обвинения со стороны лидера группы «Ногу свело!» Максима Покровского, который назвал исполнителя виновным в отмене концерта коллектива.

Фронтмен «Ногу свело!» возмутился из-за отмены выступления группы, которое должно было состояться в Петербурге 2 июля. Покровский заявил, что в этом якобы виноват Билан, поскольку на концерте певца, прошедшем в Северной столице, зафиксировали нарушения антикоронавирусных мер.

После скандала исполнитель хита «Невозможное возможно» записал видеообращение к Покровскому и опубликовал ролик на своей странице в Instagram. Билан обвинил солиста «Ногу свело!» в попытке пропиариться на его петербургском концерте и отметил, что сначала даже не хотел отвечать фронтмену группы, поскольку считает себя неконфликтным человеком.

«Да и люди не дураки. Куда ни глянул, люди на моей стороне и понимают, что отмена вашего концерта не лежит на моих плечах», — подчеркнул певец.

Исполнитель заявил, что соблюдает все меры безопасности и давно привился от коронавируса, однако следить за постоянно меняющимися правилами в каждом городе он не в состоянии. Билан также добавил, что не может лично надевать маску на каждого зрителя в зале.

Максим Покровский по-настоящему набросился на певца из-за отмены концерта «Ногу свело!». Лидер коллектива обвинил Билана в неуважении к коллегам и публике.